El Trole modificará su operación por la carrera Ruta de las Iglesias este sábado 11 de julio

La Ruta de las Iglesias es una competencia atlética que se realiza de noche en Quito.

El Trolebús modificará su operación este sábado 11 de julio desde las 18:30, debido al desarrollo de la carrera nocturna Ruta de las Iglesias 10K, que partirá en la avenida América y Checa.

Los atletas cruzarán las calles del Centro Histórico de Quito y posteriormente se dirigirán por un tramo de la avenida 10 de Agosto hacia el norte, donde la meta estará ubicada en la avenida De los Shyris, por el sector del parque La Carolina.

Por eso, las unidades de transporte que sirven en el circuito C1 llegarán hasta la parada La Recoleta, desde donde retornarán al sur.

14 calles que conectan con el Metro de Quito cerrarán por trabajos

Mientras que los trolebuses que salen desde El Labrador llegarán hasta la parada Santa Clara, para girar posteriormente hacia el norte de la ciudad.

Paradas suspendidas por la competencia deportiva:

Cumandá

Santo Domingo

Plaza Marín

Hermano Miguel

Alameda

El Ejido

Banco Central

Plaza del Teatro

Plaza Chica.

Por otro lado, la ruta alimentadora Tola–San Roque tomará rutas alternas durante la competencia, mientras que el corredor Ecovía no tendrá interrupciones y su servicio será normal el sábado, en el horario de 06:00 a 21:00.

Ruta de la carrera

El punto de partida es en la av. América y Checa, desde las 19:00. Para acceder a esta zona, los atletas deben ingresar en sentido norte – sur por la av. América y 18 de Septiembre.

La carrera iniciará a las 20:00 y avanzará por las calles Vargas y Antonio Ante para pasar por las 13 iglesias ubicadas en el Centro Histórico en el siguiente orden: Basílica, Santa Bárbara, La Merced, San Francisco, La Concepción, La Catedral, El Sagrario, La Compañía, Carmen Alto, San Agustín, Santo Domingo, Santa Catalina y San Blas.

La competencia continúa por la av. 10 de Agosto, 18 de Septiembre, Amazonas, Eloy Alfaro y la Shyris hasta el punto de llegada.