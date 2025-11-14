Servidores públicos y familiares pueden acceder a becas para estudios de tercer y cuarto nivel
Son siete carreras en línea disponibles para programas educativos en línea impulsados por la Organización Mundial de Alfabetización.
Funcionarios públicos y sus familiares podrán acceder a becas para estudios en línea.
14 nov 2025 - 06:50
Servidores públicos y sus familiares podrán acceder a becas para estudios de tercer y cuarto nivel a través de un convenio con la Organización Mundial de Alfabetización (WLO, por sus siglas en inglés).
Se trata de 100 000 becas para estudios completamente en línea. La cobertura asciende hasta el 60% del programa.
Las carreras disponibles dentro del programa son:
- Idiomas
- Dieseño y artes
- Negocios y economía
- Ingeniería y tecnología
- Ciencias de la salud
- Derechos y ciencias jurídicas
- Educación y ciencias sociales
Los títulos oficiales se ofrecen para los servidores públicos y sus familiares directos.
Paso a paso para registrarse
- Ingresar a la página web oficial www.wlo.es
- Seleccionar 'Ecuador'
- Ingresar el código institucional 11949
- Completar el formulario con datos personales
- Seleccionar el programa de estudios de su interés
- Formalizar la matrícula
El postulante deberá recibir un correo de confirmación de su matrícula.
