Servidores públicos y familiares pueden acceder a becas para estudios de tercer y cuarto nivel

Funcionarios públicos y sus familiares podrán acceder a becas para estudios en línea.

Servidores públicos y sus familiares podrán acceder a becas para estudios de tercer y cuarto nivel a través de un convenio con la Organización Mundial de Alfabetización (WLO, por sus siglas en inglés).

Se trata de 100 000 becas para estudios completamente en línea. La cobertura asciende hasta el 60% del programa.

Las carreras disponibles dentro del programa son:

Idiomas

Dieseño y artes

Negocios y economía

Ingeniería y tecnología

Ciencias de la salud

Derechos y ciencias jurídicas

Educación y ciencias sociales

Los títulos oficiales se ofrecen para los servidores públicos y sus familiares directos.

Paso a paso para registrarse

Ingresar a la página web oficial www.wlo.es

Seleccionar 'Ecuador'

Ingresar el código institucional 11949

Completar el formulario con datos personales

Seleccionar el programa de estudios de su interés

Formalizar la matrícula

El postulante deberá recibir un correo de confirmación de su matrícula.