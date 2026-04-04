Madre gana premio The Best de la FIFA por narrar partidos a su hijo

La emocionante historia de una madre que narra los partidos a su hijo ciego en Sao Paulo

Silvia Grecco fue galardonada con el premio The Best de la FIFA por su forma única de compartir el fútbol con su hijo Nickollas, quien es ciego y tiene autismo leve.

El reconocimiento destaca su compromiso y creatividad para hacer del deporte una experiencia inclusiva.

Narrar el fútbol más allá de lo visible

Durante los partidos, Silvia describe en detalle todo lo que ocurre en la cancha: desde los colores de las camisetas hasta cada jugada y gol.

Gracias a esta narración, su hijo puede vivir el fútbol de manera completa, como si estuviera viendo el partido.

Una historia que inspira

El caso de Silvia y Nickollas se volvió viral y ha sido destacado a nivel internacional como un ejemplo de inclusión en el deporte.

Su historia resalta cómo el acceso a experiencias deportivas puede transformarse a través del acompañamiento y la empatía.

Más que un premio

El galardón The Best no solo reconoce logros deportivos, sino también historias que generan impacto social dentro y fuera de la cancha.

En este caso, el vínculo entre madre e hijo se convirtió en un símbolo de cómo el fútbol puede ser para todos.

La historia de Silvia Grecco demuestra que la inclusión en el deporte también se construye desde el amor, la creatividad y la empatía.