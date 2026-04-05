Esta IA podría detectar complicaciones mortales en el embarazo con un simple examen de sangre

La Inteligencia Artificial está comenzando a transformar la medicina y ahora apunta a uno de los mayores desafíos de salud pública: salvar la vida de madres y bebés.

Un nuevo desarrollo tecnológico promete detectar riesgos graves durante el embarazo usando únicamente un examen de sangre de rutina, algo que podría marcar una diferencia clave en países como Ecuador y el resto de Latinoamérica.

Cada año, enfermedades como la preeclampsia y la anemia provocan la muerte de más de 76 000 mujeres embarazadas y cerca de 500 000 bebés en el mundo.

El problema es aún más crítico en países en desarrollo, como Ecuador y Perú donde la falta de acceso a diagnósticos oportunos puede multiplicar el riesgo.

Frente a esta realidad, la Inteligencia Artificial aparece como una herramienta capaz de anticiparse a las emergencias médicas.

El proyecto, impulsado por Siemens Healthineers y financiado por la Fundación Gates, utiliza modelos de Machine Learning para analizar datos de un hemograma común —una prueba estándar en los controles prenatales— junto con información básica de la paciente. Con estos datos, el sistema genera una “puntuación de salud materna” que permite alertar a los médicos sobre posibles complicaciones antes de que aparezcan los síntomas.

Según explicó Francisco Veléz, gerente de Siemens Healthineers para Colombia, Perú y Ecuador, el verdadero potencial de esta tecnología es cambiar la lógica de la medicina: predecir riesgos en lugar de reaccionar cuando ya es tarde. El objetivo, dijo, es que el diagnóstico temprano deje de ser un privilegio y se convierta en un estándar accesible.

Un avance que podría beneficiar a miles de mujeres en Latinoamérica

Uno de los mayores aportes de esta innovación es que no requiere nuevas pruebas ni equipos costosos, lo que la convierte en una solución viable para sistemas de salud con recursos limitados.

Al trabajar con exámenes que ya se realizan, también reduce costos para pacientes y hospitales.

Este desarrollo también busca reducir la brecha de género en salud, tomando en cuenta que las mujeres pasan, en promedio, 25% más tiempo de sus vidas enfrentando problemas de salud que los hombres.

Esta situación no solo afecta a las pacientes, sino también a sus familias y al desarrollo económico de sus comunidades.

En los próximos meses, la compañía tecnológica planea publicar los resultados de las pruebas de estos algoritmos en contextos reales, especialmente en regiones con limitaciones médicas.

El objetivo es claro: demostrar que la tecnología puede ayudar a que el lugar donde nace una mujer no determine sus probabilidades de sobrevivir al embarazo.