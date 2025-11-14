Doménica Quel Vaso, joven de 16 años, desaparecío en Quito; su familia pide ayuda para hallarla

La joven Doménica Jhoset Quel Vaso fue vista por última vez en Pusuquí

Familiares y amigos de Doménica Jhoset Quel Vaso, de 16 años, piden ayuda para encontrarla, luego de que la adolescente desapareciera el 13 de noviembre en el sector de Pusuquí, al norte de Quito.

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de personas desaparecidas del Ministerio del Interior, Doménica tiene ojos café oscuro, cabello negro, mide 161 centímetros y pesa aproximadamente 100 libras.

Sus allegados iniciaron una campaña de difusión del afiche de búsqueda en redes sociales para dar con su paradero. Si alguna persona tiene información sobre la adolescente pueden comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).

Según las cifras oficiales del Ministerio del Interior, desde 2017 hasta mayo de 2025, 2 408 personas continúan desaparecidas en Ecuador.

Las provincias con mayor número de reportes son Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.