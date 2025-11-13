'¿Estoy vivo?'; así reaccionó el niño Lucas Campaña al ser rescatado en el cerro Puñay

El niño Lucas Campaña fue rescatado en el cerro Puñay luego de cuatro días desaparecido.

'¿Estoy vivo?', preguntó el niño Lucas Campaña cuando varios comuneros lo hallaron entre los matorrales del cerro Puñay, provincia de Chimborazo, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

El niño estuvo perdido cuatro días en el cerro al que viajó con su familia desde Quito. Fue encontrado refugiado entre la maleza y en compañía de un perro.

El lunes se hallaron las primeras pistas del niño, como su mochila y un poncho. Más adelante se encontraron zapatos y los equipos de resate se dividieron para dar con el paradero del menor.

Olga Peñafiel, comunera del sector, participó en la búsqueda y relató que en medio de la caminata por una difícil trocha escuchó los gritos de ayuda.

Al ser encontrado por los comuneros el niño preguntó "¿estoy vivo?". En videos difundidos en redes sociales se ve su rostro asustado y confundido.

Lucas fue hallado recostado en un refugio improvisado usando una camiseta hasta las rodillas.

“Nos preguntó: ¿Mis papás todavía me querrán? El padrino dijo: Porque te queremos estamos aquí, yo soy tu padrino", relató Peñafiel.

Según la comunera, el niño agradeció la ayuda, pero añadió "yo soy el culpable", entre sollozos. Los presentes lo auxiliaron y consolaron mientras el padrino del niño lo ayudó a cambiarse de ropa y a abrigarse.

#CHIMBORAZO || Comuneros comparten el momento que encontraron a Lucas Campaña de 11 años tras estar 4 días perdido en el Cerro Puñay, las personas del lugar le brindaron su primera comida tras perderse en la vegetación

Alrededor de media docena de personas hallaron al niño y le ofrecieron una manzana y unos bocados de agua con sal para hidratarlo.

El pequeño Lucas tenía los pies hinchados y dijo a los comuneros que le incomodaban los zapatos y por eso se los quitó.

El menor fue rescatado y luego trasladado a un centro de salud del cantón Chunchi. Se encuentra estable y ya se reencontró con su familia.

"Estoy con el corazón muy feliz. No me cabe en el pecho todo lo que han hecho por nosotros", dijo Stephanie Calvachi, madre de Lucas.