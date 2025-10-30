Dos personas desaparecidas en el Parque Nacional Cajas; los Bomberos realizan su búsqueda

El inicio de la búsqueda de las personas extraviadas en el Parque Nacional Cajas

Dos personas están desaparecidas en el Parque Nacional Cajas (PNC). Un ciudadano ecuatoriano y un argentino ingresaron de visita a la Laguna Osohuayco el lunes 28 de octubre y no han regresado. Hasta este jueves 30 de octubre del 2025 ambos montañistas no han sido localizados.

Los uniformados del Cuerpo de Bomberos Cuenca y otras entidades de socorro retomaron las tareas de búsqueda en la zona la mañana de este jueves 30 de octubre. Según los primeros informes, los desaparecidos son Santiago González, ecuatoriano, de 41 años. La segunda persona se llama Daniel Diego Silbering, de 30 años y de nacionalidad argentina.

Según los testimonios de los amigos y familiares ambos se fueron a acampar y a pescar en la laguna de Osohuayco. Salieron el lunes 27 de octubre, a las 06:30, y tenían q regresar el martes 28 de octubre en la tarde, pero no llegan hasta ahora.

A la búsqueda de los dos desaparecidos también se sumaron personas del sector que conocen la zona para tratar de ubicarlos.

A pesar de los pedidos de las entidades como el ECU911, los Bomberos, entre otras, han insistido en el pedido de tomar medidas preventivas.