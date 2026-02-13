29% de casos de tuberculosis en Ecuador se registran en las cárceles

El Ministerio de Salud Pública detalló la situación de la tuberculosis en Ecuador.

Ecuador registró 9 142 casos de tuberculosis a escala nacional en 2025, según las últimas cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) entregadas este viernes 13 de febrero del 2026.

Andres Carrazco, subsecretario de Vigilancia, Prevención y control de la Salud, precisó que, del total de casos registrados el año pasado, 2 649 fueron en las cárceles del país. En todo el año, hubo 609 fallecidos por esta causa.

Según las autoridades, en los centros carcelarios se incrementa entre 10 y 100 veces la posibilidad de transmisión de la bacteria que provoca la tuberculosis debido a la falta de ventilación en en los espacios cerrados.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo, entre el 10% y 20% de casos de tuberculosis, se registran en las prisiones.

Los primeros días de febrero saltó una alarma por la muerte de 18 personas en las en las cárceles por presuntos casos de tuberculosis. El pasado 5 de febrero se realizó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) se pronunció al respecto.

El SNAI sostuvo que la situación sanitaria relacionada con la tuberculosis en las cárceles del país es "una problemática compleja" que está relacionada con las condiciones de infraestructura de las cárceles.

Según Carrazco, a lo largo de 2025 y en en lo que va de 2026 se realizan tamizajes constantes en los centros carcelarios a escala nacional y en los centros de salud como una forma de prevención para que la enfermedad no se propague.

Trabajos de prevención

Según el MSP en 2025 se invirtió cuatro millones de dólares en herramientas para combatir la enfermedad, a través de tratamientos y pruebas de prevención. En esa misma línea el subsecretario, indicó que actualmente se cuenta con 500 000 dosis de vacuna BCG para recién nacidos.

También habló de la adquisición de nuevos equipos y tecnología de última generación para incrementar los tamizajes.

El subsecretario explicó que en el país se han aplicado más de 18 000 pruebas de antígenos para detectar la enfermedad en personas con VIH.

Actualmente el país presenta 52 casos de tuberculosis por cada 100 000 habitantes y el objetivo es reducirlos a 50 casos.