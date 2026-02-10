Desvinculan a funcionario de centro de salud en Conocoto tras revelarse beneficios para Santiago Díaz

Santiago Díaz Asque, ingresa a la Fiscalía General del Estado, para rendir versión en el caso Caja Chica.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció este martes 10 de febrero del 2026 la desvinculación de un funcionario de un centro de salud de Conocoto, sur oriente de Quito, tras revelarse que otorgaba beneficios al exasambleísta Santiago Díaz, acusado por violación a un menor.

Se trata del director del Centro Especializado en Rehabilitación Integral (CERI) Conocoto, quién además sería cuñado del legislador. La decisión se tomó luego de que se difundieron imágenes de Díaz visitando ese centro de forma recurrente.

El exasambleísta Santiago Díaz, enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de violación. En las imágenes y reportes difundidos en redes sociales se observa que el procesado asistía con frecuencia al centro, permanecía largos periodos, utilizaba sus espacios y recibía visitas familiares.

Todo ello, pese a que existe una orden judicial expresa que indica que debe cumplir con prisión preventiva mientras se realiza su audiencia de juicio, prevista para finales del mes de marzo. Se conoce que el exlegislador cumple con la medida en la cárcel 4, en el norte de Quito.

Ante estos hechos, el MSP informó que activó un proceso de investigación interna para identificar a los responsables del presunto uso irregular de las instalaciones del centro de salud.

En un comunicado oficial, la cartera de Estado rechazó “el uso y abuso de poder de las autoridades de las unidades de salud que buscan satisfacer necesidades personales” y condenó “el mal uso de las instalaciones, destinadas exclusivamente a brindar atención digna, segura y oportuna a la población”.

Desvinculación de un funcionario

Como medida inmediata, el Ministerio resolvió la separación del cargo del director del CERI Conocoto, mientras avanzan las indagaciones administrativas y se determinan posibles responsabilidades.

“El sistema de salud no puede ser utilizado para fines particulares ni intereses ajenos a su misión”, señaló el MSP.

La institución aseguró que continuará colaborando con las instancias correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar que situaciones similares no se repitan, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana sobre el respeto a las normas y el uso adecuado de los servicios públicos.