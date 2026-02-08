Reparan techo del Hospital Monte Sinaí tras video de su colapso sobre pacientes

El Ministerio de Salud Pública informó que se reparó el techo tras colapso por las lluvias.

Trabajadores repararon el techo del Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil, la tarde del sábado 7 de febrero de 2026, según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) en sus redes sociales.

Las reparaciones ocurren un día después de que el techo colapsara sobre los pacientes de esa casa de salud, tal como se observa en videos difundidos en redes sociales.

Según el MSP, se activaron de manera "inmediata las acciones correctivas para garantizar espacios seguros y adecuados para la atención de pacientes".

Asimismo, la cartera de Estado añadió que los trabajos fueron concluidos dentro del hospital afectado por las fuertes lluvias de días anteriores.

Por este caso la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que se desplegó personal para la remoción de escombros e intervención en áreas afectadas.

En redes sociales se difundieron imágenes del techo colapsado y goteando encima de pacientes, camillas y personal de salud.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran un gran agujero en el techo y pedazos de la estructura en el suelo. Mientras se observa que sigue cayendo la lluvia dentro del hospital.

Estas imágenes causaron indignación entre los usuarios de redes sociales e incertidumbre entre los pacientes que acuden a esta casa de salud en busca de atención médica.