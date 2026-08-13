Ecuador apunta a modernizar su sistema de salud con tecnología italiana, según su embajador

Italia apunta a ayudar al Ecuador con un sistema de salud.

Una consulta médica podría dejar de depender de papeles o información dispersa entre diferentes centros de salud. Ese es uno de los cambios que podría impulsar la digitalización sanitaria en Ecuador, según explicó Davoli al hablar de las soluciones desarrolladas por Dedalus.

¿Qué podría cambiar para los pacientes?

La empresa trabaja con sistemas de historia clínica electrónica, gestión hospitalaria y herramientas para conectar información entre diferentes áreas de atención.

En la práctica, este tipo de tecnología busca que los profesionales puedan acceder de manera más eficiente a la información necesaria para atender y dar seguimiento a un paciente.

Davoli destacó que la compañía tiene presencia internacional y planteó que sus herramientas podrían ser una opción para que Ecuador avance durante los próximos años hacia una gestión sanitaria más digital.

Italia ya coopera con la salud de Ecuador

La posibilidad no parte de cero. Italia mantiene proyectos de cooperación sanitaria en Ecuador. La Embajada italiana informó anteriormente sobre iniciativas para fortalecer hospitales, mejorar equipamiento tecnológico y capacitar al personal médico, además de proyectos de infraestructura sanitaria.

Sin embargo, por ahora se trata de una posibilidad planteada por el embajador y no de un anuncio de implementación de Dedalus en el sistema público ecuatoriano.