¿Por qué España extraditará a alias ‘Pipo’ a Ecuador, pero rechazó entregarlo a EE.UU.?

La Audiencia Nacional de España tomó dos decisiones diferentes sobre la extradición de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, señalado como cabecilla de Los Lobos.

Mientras el tribunal español rechazó el 17 de julio de 2026 la solicitud de Estados Unidos, este jueves 13 de agosto autorizó la extradición de alias 'Pipo' a Ecuador para que cumpla una condena relacionada con un asalto bancario en 2010.

La diferencia entre ambas resoluciones está principalmente en la información presentada por los países solicitantes y en las garantías ofrecidas para el cumplimiento de la pena.

¿Por qué España rechazó el pedido de Estados Unidos?

Estados Unidos solicitó la extradición de Chavarría por su presunta participación en una operación para introducir cinco kilogramos de cocaína en California.

Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que los hechos descritos por Washington eran "imprecisos".

Según la resolución, esa falta de precisión impedía al tribunal determinar adecuadamente la conducta que se le atribuía a Chavarría y comprobar el cumplimiento de principios jurídicos necesarios para autorizar una extradición.

Estados Unidos había presentado como parte de su solicitud una declaración jurada de un agente de la DEA, elaborada en 2023. No obstante, el tribunal español concluyó que los hechos atribuidos al ecuatoriano estarían "fuera del marco temporal" establecido en esa documentación.

Además, la Audiencia Nacional consideró que las acusaciones presentadas por Estados Unidos "no eran suficientes para sustentar un procesamiento o una orden de detención".

Por estas razones, España decidió no entregar a ‘Pipo’ a Estados Unidos.

¿Qué presentó Ecuador para conseguir la extradición?

Ecuador pidió a España la entrega de alias 'Pipo' para que pueda continuar cumpliendo una condena de 16 años de prisión por tres homicidios ocurridos durante una persecución posterior al asalto a una entidad bancaria en 2010.

Durante la audiencia celebrada en junio, la Fiscalía española apoyó la extradición, mientras que la defensa de Chavarría se opuso.

Sus abogados alegaron que el regreso a Ecuador podía ponerlo en riesgo de sufrir tratos inhumanos o degradantes y afectar su integridad física.

Ante esta preocupación, la Audiencia Nacional solicitó a Ecuador información adicional sobre dos aspectos: cuánto tiempo le quedaba por cumplir de la condena y cuáles serían las garantías penitenciarias aplicables a alias 'Pipo'.

Entonces, Ecuador respondió con información sobre las normas y garantías para las personas privadas de libertad y detalló medidas destinadas a proteger su vida e integridad.

Después de analizar la respuesta, el tribunal español consideró que Ecuador había presentado "garantías suficientes" para asegurar que el ingreso de Chavarría a prisión se realizará respetando sus derechos fundamentales.

Con estos argumentos, la Audiencia Nacional autorizó la extradición de Wilmer Chavarría a Ecuador. El presunto líder de Los Lobos fue detenido en Málaga en noviembre de 2025, después de haber llegado a España en 2022 con una identidad falsa desde Colombia.

Antes de salir de Ecuador, incluso habría fingido su muerte para evitar ser localizado. Tras la resolución española, Chavarría deberá ser entregado a las autoridades ecuatorianas para continuar cumpliendo la pena que permanece vigente.