El 'Muñeco' en la mira: ¿Quién es Marcelo Gallardo, el histórico DT que suena para La Tri?

La Selección de Ecuador busca un nuevo DT y los rumores apuntan a un nombre de peso continental. Tras la conclusión de la reciente Copa del Mundo y el fin del ciclo de Sebastián Beccacece, Francisco Egas y la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) han puesto sus ojos en un estratega de jerarquía: el argentino Marcelo "El Muñeco" Gallardo.

Aunque hace un par de años ya hubo acercamientos que no fructificaron por motivos personales del entrenador, hoy el escenario luce distinto. Gallardo se encuentra como agente libre tras su reciente paso por Medio Oriente y las negociaciones están activas, discutiendo detalles clave como su lugar de residencia.

Una mentalidad forjada en la victoria

A sus 50 años, Marcelo Daniel Gallardo es sinónimo absoluto de competitividad en el fútbol sudamericano. Inició su carrera como director técnico en 2011, apenas unos meses después de colgar los botines, asumiendo las riendas de Nacional de Uruguay.

Su impacto fue tan inmediato como contundente: se coronó campeón del Campeonato Uruguayo 2011-12.

Sin embargo, su leyenda tomó tintes épicos en Argentina dirigiendo a River Plate, la misma casa que lo vio nacer como jugador.

En su primer y prolongado ciclo con la institución "Millonaria", Gallardo levantó la impresionante cifra de 14 títulos oficiales. Transformó al equipo en una potencia temible, destacándose a nivel internacional con conquistas memorables:

2 Copas Libertadores (2015 y la imborrable final de 2018).

(2015 y la imborrable final de 2018). 1 Copa Sudamericana (2014).

3 Recopas Sudamericanas .

. Una vasta colección de certámenes locales, incluyendo ligas, Copas y Supercopas argentinas.

Más allá de los trofeos, el "Muñeco" forjó un estilo de juego ofensivo, dinámico e implacable. Su rigor táctico lo llevó, en 2019, a ser considerado el mejor entrenador del mundo según el Club World Ranking.

El desafío tras su aventura árabe

Después de casi una década de gloria ininterrumpida en Argentina, Gallardo decidió buscar un nuevo horizonte. A finales de 2023, asumió el cargo en el Al-Ittihad de Arabia Saudita. No obstante, su paso por el exótico fútbol asiático fue breve y no logró sumar títulos a sus vitrinas, culminando su vínculo a principios de 2024.

Desde ese momento, su currículum se convirtió en el objeto de deseo para grandes clubes y combinados nacionales.

¿El entrenador ideal para Ecuador?

Para la FEF, Gallardo representa el salto de calidad definitivo. Es un técnico habituado a lidiar con la presión extrema, sabe potenciar talentos jóvenes y cuenta con la autoridad moral y el prestigio necesarios para comandar un vestuario repleto de figuras internacionales.

Según reportes locales, el argentino ha analizado a la actual plantilla ecuatoriana y la considera un terreno fértil con "buen material para conseguir resultados".

Con la inminente reanudación del calendario en la fecha FIFA de septiembre, el tiempo apremia.

De acuerdo al periodista César Luis Merlo, ya habría habido un acercamiento entre la FEF y el estratega argentino.

Asimismo, en la noche de este jueves 13 de agosto, trascendió la noticia de que Marcelo Gallardo le dijo no a Fluminense, luego que el cuadro brasileño despidiera al técnico Luis Zubeldía. Según la prensa local, el argentino no tendría intenciones de dirigir el fútbol en Brasil.