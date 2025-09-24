Siete personas muertas y tres en estado grave tras consumir licor adulterado en Barranquilla

Al menos siete personas murieron intoxicadas y tres más están hospitalizadas en estado grave en la ciudad colombiana de Barranquilla, en el norte del país, por ingerir licor adulterado, informaron este miércoles las autoridades.

"Tenemos siete personas fallecidas al parecer por ingesta de licor adulterado. Lo que hemos podido establecer es que la primera persona que falleció fue la persona que preparó el licor y lo distribuyó", dijo a periodistas el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Urrego.

Las victimas eran habitantes del sector de El Boliche, situado en el centro de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, según la Policía.

Según el jefe policial, el lugar donde se producía el licor de manera clandestina es "un sitio en condiciones lamentables de salubridad" en donde fueron encontrados bidones con el licor adulterado y botellas de plástico para envasarlo y distribuirlo.

Urrego agregó que, según la información recaba en la zona, cada botella era vendida por 2 000 pesos colombianos (50 centavos de dólar) y los compradores eran principalmente habitantes de calle del sector.

El oficial agregó que además de las tres personas que están en estado grave, hay dos más en observación.

Hasta el momento las autoridades han identificado a cuatro de los fallecidos: Nicolás Manuel Medrano, Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz y Emiro Alberto Miranda.

Los otros tres muertos son dos hombres y una mujer que no han sido identificados por las autoridades.