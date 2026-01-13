Ecuador atendió más de 146 000 casos de depresión en 2025; así puede solicitar atención gratuita

El 13 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Depresión.

Ecuador registró más de 1,2 millones de atenciones en salud mental en 2025, informó este martes 13 de enero del 2025 el Ministerio de Salud Pública (MSP). Del total de atenciones, más de 146 000 correspondieron a casos de depresión. Esta enfermedad fue el segundo motivo de atención, después de la ansiedad.

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Depresión. En este día el MSP recordó que esta enfermedad afecta de manera significativa a menores, adolescentes y jóvenes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 280 millones de personas en el mundo viven con depresión, constituyéndose en una de las principales causas de discapacidad "y un factor de riesgo clave para el comportamiento suicida", señalo el MSP

Atención integral

Ecuador firmó este mes el Pacto Nacional por la Salud Mental e implementación de la Política Nacional de Salud Mental 2025-2030. El objetivo es contar con el apoyo técnico de organismos internacionales para consolidar a esta problemática como una política de Estado prioritaria.

Esta iniciativa involucra a 38 representantes de instituciones, academia, organizaciones no gubernamentales, especialistas, autoridades locales y Estado.

Esta iniciativa impulsa acciones orientadas a la detección temprana de la depresión en el primer nivel de atención, la ampliación de la cobertura de servicios especializados y el desarrollo de campañas educomunicacionales y de sensibilización.

Así puede acceder a atención gratuita

Hay diferentes mecanismos para solicitar atención gratuita en salud mental en Ecuador. El MSP tiene abierta la línea 171, opción 6 para orientación y primeros auxilios psicológicos.

También se puede acudir al centro de salud más cercano con su cédula y solicitar una cita para valoración psicológica. La atención puede ser inmediata o programada.

Además se puede solicitar atención municipal. En el caso de Quito, por ejemplo, se puede llamar al 01 o 1800-510-510 (Opción 9). En esa línea se ofrece teleconsultas gratuitas para casos no emergentes, de 08:00 a 16:30.

El ECU 911 atiende emergencias, como intentos autolíticos, con apoyo psicológico las 24 horas todos los días del año.

En redes sociales también hay apoyo de fundaciones como Orgaepsi Ecuador o la Fundación Salud Mental Ecuador, que en ocasiones ofrecen servicios gratuitos i de bajo costo.