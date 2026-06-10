Diana Atamaint desmiente su supuesta renuncia a la presidencia del CNE

Diana Atamaint desmintió los rumores sobre su salida del CNE.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, desmintió las versiones que circulaban en redes sociales sobre una supuesta renuncia a su cargo.

La funcionaria, que lleva ocho años en el cargo, aseguró que continúa al frente del organismo y que las actividades institucionales se desarrollan con normalidad.

El desmentido oficial a través de la red social X

La aclaración se realizó este martes 9 de junio de 2026 a través de su cuenta oficial en la red social X.

En una publicación breve, Atamaint rechazó la información que apuntaba a una supuesta salida de la presidencia del organismo electoral.

"Seguimos trabajando con normalidad en la organización de las Elecciones 2027", escribió la titular del CNE.

El mensaje fue acompañado por una imagen en la que se calificó la información difundida como "falsa".