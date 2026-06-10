Un joven de Huaquillas fue asesinado en la vía a Samborondón

Escena del asesinato de un joven estudiante en la via a Samborondón, este 10 de junio de 2026.

La circulación en la vía a Samborondón, a la altura del kilómetro 14,5, se interrumpió la mañana de este 10 de junio de 2026, tras percartarse de la presencia de un cuerpo sobre la calzada.

Luego se confirmó que se trataba de un joven asesinado.

Según información preliminar, sujetos a bordo de un vehículo color blanco sin placas interceptaron el automotor en el que iba la víctima, cerca de la parroquia La Aurora, por el Puente Alterno Norte (PAN).

Tras el arribo de la Policía a la escena del crimen, se conocieron más detalles de este nuevo hecho violento:

El suceso ocurrió a las 07H30.

La víctima fue identificada como Jeremi Gálvez, estudiante de 19 años.

Era oriundo de Huaquillas, provincia de El Oro.

Se había mudado hace más de un mes con su familia a Daule.

Galo Andrade, jefe de Policía del distrito Samborondón, confirmó que el ahora occiso y su familia recibieron amenazas en su cantón natal.

En la escena, los agentes recogieron 40 indicios balísticos y continúan con las investigaciones para dar con los responsables.

Mientras se realizaba el procedimiento policial, se registró un alto congestionamiento vehicular, que duró varias horas.

La zona 8, comprendida por Guayaqui, Durán y Samborondón, contabiliza 1 100 asesinatos en lo que va de 2026.