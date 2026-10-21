Ecuatorianos pueden obtener su cédula física en 30 minutos en consulados de EE.UU. y España

Los ecuatorianos en España y Estados Unidos tienen acceso a las cédulas físicas.

Los ecuatorianos que viven en Estados Unidos y España pueden obtener su cédula de identidad entre 30 y 40 minutos en los consulados de Manhattan, Nueva York, y Madrid, respectivamente. El trámite, que antes podía tardar entre 30 y 60 días, se realiza mediante puntos de impresión instalados en ambas sedes consulares.

Según informó el Registro Civil de Ecuador este miércoles 21 de octubre de 2026, desde la implementación del servicio se han entregado 33 528 cédulas de identidad a ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior.

La mayor cantidad de documentos se ha emitido en Nueva York, donde se registran 27 764 cédulas entregadas desde diciembre de 2024. En Madrid, la cifra alcanza los 5 764 documentos desde julio de 2025.

Servicio activo en dos consulados

El servicio de impresión de cédulas está disponible en dos consulados ecuatorianos:

Manhattan, Nueva York (Estados Unidos): el punto de impresión comenzó a funcionar el 19 de diciembre de 2024.

(Estados Unidos): el punto de impresión comenzó a funcionar el 19 de diciembre de 2024. Madrid (España): el servicio se habilitó el 29 de julio de 2025.

En ambos casos, los documentos se imprimen directamente en las instalaciones consulares, lo que permite reducir los tiempos de entrega.

Anteriormente, los ecuatorianos debían esperar entre uno y dos meses para recibir su documento de identidad, de acuerdo con el Registro Civil.

Del total de documentos emitidos, aproximadamente el 83% corresponde a Nueva York, mientras que el 17% restante se ha entregado en Madrid.

El director general del Registro Civil, Jorge Osorio, señaló que la instalación de estos puntos busca facilitar el acceso a los servicios de identificación para los ciudadanos que viven fuera del país.