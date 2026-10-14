Seis de cada 10 personas se registraron como solteras en su cédula de identidad en Ecuador

Toma de huellas durante el proceso de cedulación en el Registro Civil de Ecuador.

Un total de 1'132.845 de ciudadanos ecuatorianos se registraron como solteros en la cédula de ciudadanía, así lo informó el Registro Civil este miércoles 14 de octubre de 2026.

La cifra corresponde a los meses de enero a septiembre de este año. Durante este periodo el Registro Civil ha emitido 2'024.488 cédulas de identidad a nivel nacional.

Según los datos de la entidad, de las personas solteras ceduladas en lo que va del año, 592 811 corresponden a hombres y 540 044 a mujeres, marcando una diferencia de 52 767 registros más en la población masculina.

Provincias con mayor registros

Pichincha 262 361 registros

Guayas con 212 382

Manabí con 103 496

Los Ríos con 64 992

Desde diciembre de 2025 "el servicio de cedulación se brinda sin agendamiento de turno previo, además el pago por este servicio se realiza directamente en las agencias", precisó el Registro Civil.

Personas Registradas como solteras en su cédula en el año 2026 en Ecuador