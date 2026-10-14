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Ecuador

Seis de cada 10 personas se registraron como solteras en su cédula de identidad en Ecuador

Desde enero a septiembre de 2026 el Registro Civil de Ecuador ha emitido más de dos millones de cédulas de identidad. 

Toma de huellas durante el proceso de cedulación en el Registro Civil de Ecuador.

Registro Civil

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

14 oct 2026 - 10:58

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Un total de 1'132.845 de ciudadanos ecuatorianos se registraron como solteros en la cédula de ciudadanía, así lo informó el Registro Civil este miércoles 14 de octubre de 2026. 

La cifra corresponde a los meses de enero a septiembre de este año. Durante este periodo el Registro Civil ha emitido 2'024.488 cédulas de identidad a nivel nacional.   

Según los datos de la entidad, de las personas solteras ceduladas en lo que va del año, 592 811 corresponden a hombres y 540 044 a mujeres, marcando una diferencia de 52 767 registros más en la población masculina.

Provincias con mayor registros 

  • Pichincha 262 361 registros
  • Guayas con 212 382
  • Manabí con 103 496
  • Los Ríos con 64 992

Desde diciembre de 2025 "el servicio de cedulación se brinda sin agendamiento de turno previo, además el pago por este servicio se realiza directamente en las agencias", precisó el Registro Civil. 

Personas Registradas como solteras en su cédula en el año 2026 en Ecuador

Personas Registradas como solteras en su cédula en el año 2026 en Ecuador

PROVINCIA TOTAL MUJERES HOMBRES
AZUAY57.33127.70229.629
BOLIVAR11.7655.7586.017
CAÑAR11.6085.7585.850
CARCHI10.1824.8325.350
CHIMBORAZO27.47713.59613.881
COTOPAXI28.35213.34015.012
EL ORO49.03522.75226.283
ESMERALDAS33.48317.12516.358
GALÁPAGOS1.685758927
GUAYAS212.382101.691110.691
IMBABURA31.01315.12315.890
LOJA29.16913.74615.423
LOS RÍOS64.99230.83834.154
MANABÍ103.49650.47753.019
MORONA SANTIAGO13.2706.4296.841
NAPO9.0774.1624.915
ORELLANA12.2455.4466.799
PASTAZA9.0304.2104.820
PICHINCHA262.361125.030137.331
SANTA ELENA22.0449.48312.561
SANTO DOMINGO46.20022.14224.058
SUCUMBÍOS13.9506.6367.314
TUNGURAHUA33.58815.96817.620
ZAMORA CHINCHIPE8.5913.6874.904
MADRID – ESPAÑA5.1272.6582.469
NEW YORK – ESTADOS UNIDOS25.39210.69714.695
TOTAL 1.132.845 540.044 592.811

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