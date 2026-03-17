Ecuador y UE firman declaración para fortalecer gestión migratoria y control fronterizo

El Gobierno de Ecuador y la Unión Europea (UE) suscribieron este martes en Quito una 'Declaración de Intenciones' para fortalecer la cooperación en gestión migratoria y control fronterizo, con el objetivo de reforzar el intercambio de buenas prácticas, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades institucionales frente a los desafíos de la movilidad humana.

El acuerdo fue firmado en el marco de la inauguración de la ampliación del programa Eurofront, un programa de la UE que busca fortalecer la seguridad, la gestión migratoria y la protección de derechos humanos en fronteras de América Latina, presentado en un encuentro celebrado en Quito con la participación de altos representantes de Ecuador, Argentina, Paraguay y Costa Rica.

La firma estuvo a cargo del ministro del Interior, John Reimberg, y de la embajadora de la UE en Ecuador, Jekaterina Doródnova, y contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, como testigo de honor, así como del jefe de Unidad para América del Sur de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Olivier Luyckx.

Durante el acto, Reimberg afirmó que las fronteras son espacios donde convergen "riesgos, oportunidades y responsabilidades compartidas" y sostuvo que, frente a "los flujos migratorios mixtos, las redes de tráfico ilícito de migrantes y su vinculación con el crimen organizado transnacional", la cooperación internacional "deja de ser una opción para convertirse en una necesidad impostergable".

El ministro añadió que "el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de información y de inteligencia migratoria es clave para anticipar riesgos, desarticular redes criminales y proteger tanto a nuestros ciudadanos como a las personas en situación de movilidad".

También defendió avanzar hacia "modelos de gestión integrada de fronteras que combinen tecnología, capacitación y coordinación internacional".

Por su parte, Doródnova calificó el encuentro de "un hito", y aseguró que esta firma demuestra "el fuerte compromiso que tiene la UE con Ecuador en la lucha contra el crimen organizado transnacional".

La embajadora subrayó además que "Ecuador es un socio clave para la Unión Europea porque trabajamos conjuntamente bajo el marco de la responsabilidad compartida".

El programa Eurofront, financiado por la UE y gestionado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) y el Instituto Italo-Latinoamericano (IILA), está orientado a proporcionar asistencia técnica especializada y acompañamiento institucional para fortalecer los mecanismos nacionales de análisis e inteligencia migratoria.