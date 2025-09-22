Educación confirma clases no presenciales en 11 localidades de Ecuador por manifestaciones

Las clases no presenciales se realizarán en las zonas más vulnerables por las protestas.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó, la noche del lunes 22 de septiembre del 2025, que activó el Plan de Continuidad Educativa en seis distritos de Ecuador ante las violentas protestas.

Ecuador enfrenta su primer día de paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel. Las manifestaciones estuvieron marcadas por la violencia, que dejan al menos 50 detenidos, varios heridos y daños materiales.

Con el objetivo de "proteger el bienestar de estudiantes, docentes y familias" y "garantizar la continuidad del proceso educativo", se aplicará esta acción preventiva.

Las clases no presenciales se aplicarán el martes 23 de septiembre en las siguientes 11 localidades:

Ibarra - Pimampiro - Urcuquí

Otavalo - Antonio Ante

Cotacachi

Orellana - Loreto

Cayambe - Pedro Moncayo

Latacunga

"El Ministerio continuará evaluando la situación en cada zona y mantendrá a la ciudadanía informada sobre cualquier actualización", indicó la Cartera de Estado en un comunicado.