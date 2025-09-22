Imbabura: Renuncia Gobernador tras violencia en Otavalo; estuvo cuatro días en el cargo

El funcionario había sido posesionado el viernes 19 de septiembre de 2025, pero apenas cuatro días después, el lunes 22 de septiembre de 2025, anunció su renuncia.

En Imbabura hay tensión. El gobernador de esta provincia duró cuatro días en el cargo. Efraín Amaguaña renunció al cargo este lunes 22 de septiembre del 2025, luego de una jornada intensa en Imbabura en el contexto del paro nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Los hechos violentos en el Comando de la Policía de Otavalo fueron determinantes para la decisión del funcionario. El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que entre los 20 detenidos hay dos detenidos de nacionalidad extranjera y que supuestamente son parte del Tren de Aragua.

Amaguaña, oriundo de Otavalo, señaló razones de seguridad para su dimisión tempranera. "“Hoy recibí un encargo con mucha responsabilidad, pero debo manifestar que muy allá de todo encargo está la seguridad de mi familia”, escribió en un comunicado.

Fue claro en las razones: "Dejo la Gobernación, puesto que no estoy de acuerdo con el vandalismo, la brutalidad y el manejo político de la gente que durante décadas ha vivido de la politiquería”, se lee en sus redes.

