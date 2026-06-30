USAR ECU-01: Así es el equipo de bomberos ecuatorianos certificado por la ONU

Búsqueda bajo escombros: La tecnología y protocolos detrás de un rescate de alta complejidad

El equipo ecuatoriano USAR ECU-01 obtuvo hace dos meses la certificación internacional de Naciones Unidas, que avala su capacidad para realizar operaciones de búsqueda y rescate durante hasta siete días de forma autosuficiente.

Los equipos USAR (Urban Search and Rescue, por sus siglas en inglés) son grupos especializados en la búsqueda y rescate urbano.

Su misión es localizar y rescatar personas atrapadas en edificios colapsados tras terremotos, explosiones u otras emergencias de gran magnitud.

USAR ECU-01: El sello internacional que pone a Ecuador en el mapa

Hace dos meses, luego de más de dos años de preparación, el equipo USAR ECU-01 del Cuerpo de Bomberos de Quito obtuvo la certificación internacional otorgada por INSARAG, el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de las Naciones Unidas.

Esta acreditación confirma que el equipo puede desarrollar misiones con autonomía logística de hasta siete días.

Tecnología de punta: El arsenal para encontrar sobrevivientes

Para cumplir su trabajo de forma segura, el equipo aplica protocolos internacionales y utiliza herramientas especializadas que permiten actuar en escenarios de alto riesgo.

Una de las principales técnicas es el apuntalamiento, que consiste en estabilizar estructuras dañadas para reducir el riesgo de nuevos colapsos mientras los rescatistas ingresan en busca de sobrevivientes.

Durante las operaciones también se emplea la técnica T-SAR, un sistema que combina tecnología especializada para localizar víctimas bajo los escombros y facilitar la toma de decisiones durante el rescate.

Entre los equipos que utilizan destacan drones, sensores sísmico-acústicos, radares de ultra banda ancha (UWB), cámaras térmicas para espacios de difícil acceso, sistemas de georreferenciación y equipos de monitoreo estructural, que permiten identificar movimientos y evaluar la estabilidad de las construcciones.

Destreza y precisión: Las técnicas de rescate en estructuras colapsadas

Aeronaves no tripuladas (drones)

Sensores sísmico-acústicos

Radares UWB

Cámaras térmicas con iluminación para espacios de difícil acceso

Sistemas de georreferenciación

Sistemas de monitoreo estructural

Los especialistas USAR también realizan maniobras con sistemas de anclaje y equipos de elevación para mover estructuras de gran peso y acceder de forma segura a espacios confinados donde podrían encontrarse personas atrapadas.

Otra de las tareas fundamentales es la perforación controlada de paredes, pisos o elementos estructurales.

Esta técnica permite abrir accesos seguros para las labores de búsqueda, rescate y extracción de víctimas sin comprometer la estabilidad del lugar.

La certificación internacional obtenida por el USAR ECU-01 acredita que el equipo cumple con los estándares establecidos por Naciones Unidas para intervenir en emergencias nacionales e internacionales, con personal capacitado, equipos especializados y procedimientos homologados.

Actualmente, este grupo forma parte de la respuesta ecuatoriana ante desastres de gran magnitud y representa una de las unidades de rescate urbano con mayor nivel de preparación técnica del país.