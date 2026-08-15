Un incendio consume un edificio comercial en el centro de Riobamba este sábado 15 de agosto.

Un incendio estructural se registró, la tarde de este sábado 15 de agosto de 2026, en un edificio comercial ubicado en las calles 10 de Agosto y Cristóbal Colón, en Riobamba.

La alerta fue recibida por el ECU 911 a las 17:43. Unidades del Cuerpo de Bomberos, agentes civiles de tránsito y efectivos de la Policía Nacional se desplegaron al lugar del incendio.

Mediante el sistema de videovigilancia del ECU 911, se pudo observar una columna de humo en el sector y el arribo de los equipos de socorro que iniciaron las labores para controlar el fuego.

Videos difundidos desde el lugar muestran que las llamas consumen el inmueble. Los organismos de emergencia permanecen en la zona realizando las labores para controlar y extinguir el incendio.

Las autoridades no han informado las causas que provocaron el incendio ni se ha dado a conocer un reporte oficial sobre si hay personas afectadas.