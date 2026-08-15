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EN VIVO: Este es el Top 15 del certamen Miss Universo Ecuador 2026 

La gala final del Miss Universo Ecuador se desarrolla este sábado 15 de agosto desde las 19:30 en la Plazoleta Vicente Rocafuerte.

El certamen de Miss Universo Ecuador se desarrolla este 15 de agosto de 2026 en Santa Elena.

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Autor

Ana Rosero

Actualizada:

15 ago 2026 - 20:40

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La final de Miss Universo Ecuador 2026 se celebra este sábado 15 de agosto en Santa Elena, donde 25 candidatas competirán por convertirse en la nueva representante de la belleza ecuatoriana.

La gala arrancó a las 19:30 en la Plazoleta Vicente Rocafuerte y tendrá una duración aproximada de dos horas y media

La gala final se realiza luego de que Ariana Aray, representante de Santa Elena, fuera retirada del certamen horas antes del evento. La organización informó que la decisión se tomó debido a un incumplimiento de las normas del concurso.

Con esta salida, son 25 las candidatas que permanecen en competencia por la corona nacional. Con este certamen se conocerá a la sucesora de Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar a Ecuador en la edición número 75 de Miss Universe, certamen internacional que se desarrollará en Puerto Rico.

  • 15/08/2026

    20:38

    Candidatas desfilan en traje de baño

    Las candidatas semifinalistas desfilaron un traje de baño de dos piezas amarillo. Cada concursante brillo y se destacó en la pasarela.

  • 15/08/2026

    20:24

    Este es el Top 15:

    Tungurahua, Azuay, Región Costa, Carchi, Comunidad USA, Quito, Región Central, El Oro, Portoviejo, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, Guayaquil, Galápagos, Guayas.

  • 15/08/2026

    19:30

    La gala final de Miss Universo Ecuador arrancó

    El certamen final del Miss Universo Ecuador 2026 comenzó a las 19:30. Al evento llegaron los familiares de las candidatas y también como invitada especial está presente la actual Miss Universo, Fátima Bosch,

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