EN VIVO: Este es el Top 15 del certamen Miss Universo Ecuador 2026 

El certamen de Miss Universo Ecuador se desarrolla este 15 de agosto de 2026 en Santa Elena.

La final de Miss Universo Ecuador 2026 se celebra este sábado 15 de agosto en Santa Elena, donde 25 candidatas competirán por convertirse en la nueva representante de la belleza ecuatoriana.

La gala arrancó a las 19:30 en la Plazoleta Vicente Rocafuerte y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

La gala final se realiza luego de que Ariana Aray, representante de Santa Elena, fuera retirada del certamen horas antes del evento. La organización informó que la decisión se tomó debido a un incumplimiento de las normas del concurso.

Con esta salida, son 25 las candidatas que permanecen en competencia por la corona nacional. Con este certamen se conocerá a la sucesora de Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025.

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar a Ecuador en la edición número 75 de Miss Universe, certamen internacional que se desarrollará en Puerto Rico.

Candidatas desfilan en traje de baño Las candidatas semifinalistas desfilaron un traje de baño de dos piezas amarillo. Cada concursante brillo y se destacó en la pasarela.

Este es el Top 15: Tungurahua, Azuay, Región Costa, Carchi, Comunidad USA, Quito, Región Central, El Oro, Portoviejo, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, Guayaquil, Galápagos, Guayas.