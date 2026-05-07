¿Recibiste un mensaje del SRI, ANT o IESS? Cuidado con esta red de estafas en Ecuador

Los casos de fraude digital, estafas y suplantación de identidad continúan al asecho en Ecuador.

Instituciones públicas como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) han emitido alertas por mensajes, correos y llamadas falsas que buscan obtener datos personales, claves bancarias o dinero de los ciudadanos.

Las modalidades más comunes incluyen SMS con enlaces sospechosos, mensajes de WhatsApp que aparentan ser oficiales y correos electrónicos que usan logotipos institucionales para generar confianza.

Incluso, algunas estafas ocurren a través de correos elecrónicos para llegar a las personas directamente con un enlace fraudulento con el que se roba la información personal.

¿Cómo operan estas estafas?

Según alertas difundidas por el SRI, ANT y otras instituciones, los ciberdelincuentes suelen enviar mensajes indicando supuestas irregularidades tributarias, bloqueos de cuentas o devoluciones de dinero para presionar a la víctima a ingresar a un enlace fraudulento.

También existen casos en los que los delincuentes:

Se hacen pasar por funcionarios públicos.

públicos. Envían links para “actualizar datos”.

para “actualizar datos”. Solicitan pagos a cuentas bancarias personales o con nombres sospechosos.

a cuentas bancarias personales o con nombres sospechosos. Crean páginas web casi idénticas a las oficiales, pero con una URL diferente.

casi idénticas a las oficiales, pero con una diferente. Usan perfiles falsos en redes sociales, simulando ser los reales.

en redes sociales, simulando ser los reales. Envían aplicaciones fraudulentas para descargar en dispositivos móviles.

Tips para no caer es estafas en línea

Las autoridades advierten que el phishing y el smishing —fraudes cometidos mediante correos electrónicos y mensajes de texto— continúan siendo las formas más frecuentes de ciberdelincuencia en Ecuador.

Algunas formas para evitar ser víctima de este tipo de estafas son: