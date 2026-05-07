¿Recibiste un mensaje del SRI, ANT o IESS? Cuidado con esta red de estafas en Ecuador
Los mensajes y correos electrónicos falsos buscan robar información de los usuarios o cobrar dinero por falsos beneficios.
Los mensajes y correos falsos intentan robar datos personales.
Freepick
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Fecha de publicación
07 may 2026 - 12:19
Los casos de fraude digital, estafas y suplantación de identidad continúan al asecho en Ecuador.
Instituciones públicas como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) han emitido alertas por mensajes, correos y llamadas falsas que buscan obtener datos personales, claves bancarias o dinero de los ciudadanos.
Las modalidades más comunes incluyen SMS con enlaces sospechosos, mensajes de WhatsApp que aparentan ser oficiales y correos electrónicos que usan logotipos institucionales para generar confianza.
Incluso, algunas estafas ocurren a través de correos elecrónicos para llegar a las personas directamente con un enlace fraudulento con el que se roba la información personal.
¿Cómo operan estas estafas?
Según alertas difundidas por el SRI, ANT y otras instituciones, los ciberdelincuentes suelen enviar mensajes indicando supuestas irregularidades tributarias, bloqueos de cuentas o devoluciones de dinero para presionar a la víctima a ingresar a un enlace fraudulento.
También existen casos en los que los delincuentes:
- Se hacen pasar por funcionarios públicos.
- Envían links para “actualizar datos”.
- Solicitan pagos a cuentas bancarias personales o con nombres sospechosos.
- Crean páginas web casi idénticas a las oficiales, pero con una URL diferente.
- Usan perfiles falsos en redes sociales, simulando ser los reales.
- Envían aplicaciones fraudulentas para descargar en dispositivos móviles.
Tips para no caer es estafas en línea
Las autoridades advierten que el phishing y el smishing —fraudes cometidos mediante correos electrónicos y mensajes de texto— continúan siendo las formas más frecuentes de ciberdelincuencia en Ecuador.
Algunas formas para evitar ser víctima de este tipo de estafas son:
- No hagas clic en enlaces sospechosos.
- No realices pagos directos en cuentas particulares.
- Antes de abrir verifica que sea una página web oficial.
- La dirección electrónica de una institución pública incluye su nombre, seguida de gob.ec.
- Los correos electrónicos que llegan desde destinarios Gmail, Outlook u otros pueden ser falsos.
- Cuidado con los mensajes supuestamente urgentes o que hablan de plazos por vencer de manera injustificada.
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