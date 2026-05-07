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Sociedad

¿Recibiste un mensaje del SRI, ANT o IESS? Cuidado con esta red de estafas en Ecuador

Los mensajes y correos electrónicos falsos buscan robar información de los usuarios o cobrar dinero por falsos beneficios.

Los mensajes y correos falsos intentan robar datos personales.

Freepick

Autor

Patricia Armijo

Fecha de publicación

07 may 2026 - 12:19

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Los casos de fraude digital, estafas y suplantación de identidad continúan al asecho en Ecuador.

Instituciones públicas como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) han emitido alertas por mensajes, correos y llamadas falsas que buscan obtener datos personales, claves bancarias o dinero de los ciudadanos.

Las modalidades más comunes incluyen SMS con enlaces sospechosos, mensajes de WhatsApp que aparentan ser oficiales y correos electrónicos que usan logotipos institucionales para generar confianza.

Incluso, algunas estafas ocurren a través de correos elecrónicos para llegar a las personas directamente con un enlace fraudulento con el que se roba la información personal.

¿Cómo operan estas estafas?

Según alertas difundidas por el SRI, ANT y otras instituciones, los ciberdelincuentes suelen enviar mensajes indicando supuestas irregularidades tributarias, bloqueos de cuentas o devoluciones de dinero para presionar a la víctima a ingresar a un enlace fraudulento. 

También existen casos en los que los delincuentes:

  • Se hacen pasar por funcionarios públicos.
  • Envían links para “actualizar datos”.
  • Solicitan pagos a cuentas bancarias personales o con nombres sospechosos.
  • Crean páginas web casi idénticas a las oficiales, pero con una URL diferente.
  • Usan perfiles falsos en redes sociales, simulando ser los reales.
  • Envían aplicaciones fraudulentas para descargar en dispositivos móviles.

Tips para no caer es estafas en línea

Las autoridades advierten que el phishing y el smishing —fraudes cometidos mediante correos electrónicos y mensajes de texto— continúan siendo las formas más frecuentes de ciberdelincuencia en Ecuador.

Algunas formas para evitar ser víctima de este tipo de estafas son:

  • No hagas clic en enlaces sospechosos.
  • No realices pagos directos en cuentas particulares.
  • Antes de abrir verifica que  sea una página web oficial.
  • La dirección electrónica de una institución pública incluye su nombre, seguida de gob.ec.
  • Los correos electrónicos que llegan desde destinarios Gmail, Outlook u otros pueden ser falsos.
  • Cuidado con los mensajes supuestamente urgentes o que hablan de plazos por vencer de manera injustificada.

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