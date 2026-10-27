Uno de cada tres estudiantes mejora su nivel de lectura tras programas educativos de Crisfe

Jóvenes de distintos colegios de la red Crisfe recibieron reconocimientos por su desempeño en matemáticas y lectoescritura.

Uno de cada tres estudiantes que participaron en los programas de nivelación educativa de la Fundación Crisfe logró superar el nivel insuficiente de lectoescritura en apenas ocho meses.

Este es uno de los principales resultados presentados por la organización durante su Asamblea 2026 realizada este martes 27 de octubre. En el encuentro, que se desarrolló en uno de sus colegios, en Carcelén, también se reconoció a niños y adolescentes por su desempeño académico.

El trabajo que lleva adelante Crisfe busca reducir las dificultades de aprendizaje en lectura y escritura, dos habilidades fundamentales para el desempeño escolar. Según María Brown, directora ejecutiva de Crisfe, los estudiantes que alcanzaron este resultado ahora cuentan con destrezas correspondientes a su edad.

Los avances forman parte de los proyectos educativos que la Fundación desarrolló durante 2026, un año marcado por la ampliación de su red de colegios y la implementación de evaluaciones para identificar las necesidades de aprendizaje.

Crisfe amplió su red a 10 colegios en Ecuador

La fundación cerrará 2026 con una red de 10 colegios que atienden a 4 700 estudiantes en cinco provincias del país. De ellos, aproximadamente 2 400 pertenecen a segmentos socioeconómicos medios y bajos, según las cifras presentadas por Oswaldo Domínguez, presidente del directorio de Crisfe.

El crecimiento de la red ha estado acompañado por la incorporación de personal docente y administrativo. Actualmente, alrededor de 500 personas trabajan en estas instituciones, donde además se entregan 1 600 almuerzos diarios.

Una de las apuestas de la organización es ampliar el acceso a educación privada con pensiones de entre 40 y 100 dólares, mediante un modelo de colegios delegados.

Domínguez explicó que la meta es alcanzar 11 000 estudiantes en los colegios de la red y 20 000 en instituciones aliadas. También se contemplan intervenciones en centros educativos de Santo Domingo y Guayaquil, además de posibles adquisiciones que permitirían abrir nuevas instituciones en 2028.

Más de 16 000 estudiantes evaluados

Otro de los ejes del trabajo educativo de Crisfe es la medición del aprendizaje. Durante 2026, la fundación evaluó a más de 16 000 estudiantes para identificar sus niveles de conocimiento en matemática y lectoescritura.

Lo hicieron mediante las prueba MAP Growth, una evaluación que permite reconocer las dificultades de aprendizaje y diseñar programas de nivelación, especialmente para quienes no han desarrollado las habilidades esperadas para su edad.

Brown explicó que las evaluaciones también buscan generar información que pueda servir para mejorar las prácticas educativas y aportar evidencia a las decisiones sobre educación.

Para 2027, Crisfe se plantea alcanzar los 20 000 estudiantes evaluados y fortalecer los programas de acompañamiento académico. Durante el encuentro, la fundación reconoció a 38 estudiantes con resultados sobresalientes en lectura y matemática.

Los alumnos premiados pertenecen a 20 instituciones educativas de nueve provincias del Ecuador. De ellas, ocho forman parte de la red Crisfe y 12 son colegios aliados.

Algunos de los estudiantes reconocidos alcanzaron el percentil 99 en las pruebas utilizadas por la fundación. Esto significa que sus resultados se ubicaron entre el 1% más alto del grupo de referencia de esas evaluaciones.

La premiación busca destacar el esfuerzo académico de niños y adolescentes, así como el trabajo de los docentes que acompañan su formación.

Becas deportivas y espacios culturales también forman parte del proyecto

La fundación también impulsa programas para estudiantes que combinan su formación académica con actividades deportivas de alto rendimiento.

Según los datos presentados, 300 deportistas de 11 disciplinas forman parte de estas iniciativas y 35 estudiantes que practican deporte de élite reciben becas.

Brown destacó que los deportistas en edad escolar enfrentan el desafío de mantener un buen rendimiento académico mientras cumplen con sus entrenamientos y competencias.

En el ámbito cultural, Crisfe cuenta con cuatro espacios denominados Artístecas, dos en Quito y dos en Guayaquil. Estos centros buscan acercar a los niños a actividades artísticas y fortalecer sus habilidades mediante experiencias culturales.

¿Qué viene para Crisfe en 2027?

La fundación prevé consolidar su modelo educativo, fortalecer la formación docente y ampliar la cobertura de sus programas.

La propuesta se concentra en cuatro componentes: comunicación, matemática, habilidades socioemocionales y formación en valores.

Domínguez señaló que el crecimiento deberá realizarse de manera gradual, con inversiones en infraestructura, nuevas aulas, espacios deportivos y equipamiento.

La organización también busca ampliar su presencia mediante instituciones aliadas, con el objetivo de que más estudiantes puedan acceder a sus programas de formación y nivelación educativa.