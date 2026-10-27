La Universidad UTE lidera Latinoamérica y el Caribe en citas por publicación científica

La Universidad UTE ocupa el primer lugar de Latinoamérica y el Caribe en citas por publicación, un indicador que refleja el impacto de su investigación científica, según el QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027.

Ser la primera en citas por publicación quiere decir que, en promedio, las publicaciones científicas de la UTE son las que más citas reciben de otros investigadores en toda la región.

La UTE registra 15,8 citas por publicación frente a 6,4 de la media regional, es decir, casi 2,5 veces más.

Con la puntuación máxima de 100 sobre 100, este indicador mide cuántas veces, en promedio, otros investigadores citan cada publicación de una universidad, y QS lo utiliza como referencia del impacto y la calidad de su trabajo científico.

A escala nacional, la Universidad UTE se posiciona en el Top 10 de universidades del Ecuador en este ranking. El resultado fortalece su posicionamiento dentro del sistema de educación superior del país.

Los resultados alcanzados reflejan la evolución de la UTE, el creciente impacto de su producción científica y el compromiso permanente con una educación de calidad, capaz de generar conocimiento, formar profesionales y aportar al desarrollo del país.