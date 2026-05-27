Evento reunirá a los mejores ajedrecistas universitarios de Quito

Este sábado 30 de mayo de 2026, los mejores ajedrecistas universitarios se reunirán en un evento en Quito.

El torneo denominado Copa Jaque Mate se desarrollará en la plaza El Quinde, de 9:00 a 14:00.

Cuarenta participantes de las universidades Politécnica Salesiana, Escuela Politécnica Nacional, San Francisco, UTE y Católica competirán para llevarse el primero lugar del torneo.

Habrá actividades para toda la familia

El evento, cuya ubicación exacta será entre las calles Mariscal Foch y Reina Victoria, será abierto al público en general.

Los asistentes podrán disfrutar de mesas recreativas de ajedrez, un ajedrez gigante y una feria de emprendimientos.

Como parte de las actividades, y en el marco de la Copa del Mundo, también se habilitará un punto de intercambio de cromos.