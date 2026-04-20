Exfutbolista argentino sobrevive a volcamiento en la vía Cuenca-Molleturo y pide ayuda

El exfutbolista argentino Gastón Firpo es uno de los sobrevivientes del volcamiento e incendio de un bus en la vía Cuenca - Molleturo, registrado el 15 de abril de 2026.

En un video difundido en redes sociales este lunes 20 de abril de 2026, Firpo aparece junto a su pareja para pedir ayuda y regresar a Buenos Aires, donde ambos viven.

La pareja llegó a Ecuador para hacer turismo. Ese día viajaban desde Cuenca a Guayaquil.

Firpo, de 40 años, y su pareja Jazmín, de 29 años, sufrieron golpes y cortaduras que requirieron atención médica y algunas puntadas. Ambos se encuentran estables y permanecen en Cuenca.

El exfutbolista aseguró que perdieron todo en ese siniestro. Las llamas consumieron todas sus pertenencias en el barranco en el que terminó el bus.

Según relató Firpo, la empresa de transporte no se hizo cargo de la situación, pero en el hospital de Cuenca donde fue atendido junto a su pareja les dotaron de ropa y zapatos, ya que todas sus pertenencias se perdieron en el incendio.

El 15 d4e abril un bus de pasajeros se precipitó en un barranco y se incendió. Producto de esto 14 personas perdieron la vida y 29 resultaron heridas.

Las víctimas no han sido completamente identificadas, y esta tarea podría llevar varios días, de acuerdo con las autoridades ecuatorianas.