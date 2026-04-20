La crisis energética que atraviesa Ecuador en la agenda en De Lunes a Lunes

Esta semana en De Lunes a Lunes se trató el tema de los cortes de luz. Miguel Calahorrano, ex ministro de Energía, fue claro al referirse al nuevo perfil de Ministro que deberá designar el Gobierno.

"Debe ser una persona que sepa de energía, de electricidad particularmente, que no es lo mismo que saber en general de energía. No una persona como la ministra actual, que en mi opinión no conoce de electricidad, no tiene ni idea de, a veces inclusive hasta se confunde con kilómetros con kilovatios", dijo Calahorrano.

No puede ser posible una persona así. Tiene que ser una persona que comprenda técnicamente y que sepa administrar y gestionar el desarrollo de los proyectos.