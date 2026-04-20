¿Qué es el toque de queda y cómo se sanciona su incumplimiento?

El toque de queda regirá de 23:00 a 05:00 en nueve provincias.

Tras la nueva declaratoria de toque de queda emitida este lunes 20 de abril de 2026 por el presidente Daniel Noboa, la restricción se aplicará de 23:00 a 05:00.

El toque de queda es una restricción temporal a la libertad de tránsito, que impide a las personas circular en el espacio público durante determinados horarios.

Esta medida se implementa dentro de un estado de excepción en las mismas provincias y cantones y busca facilitar los operativos de control y seguridad por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

¿En qué provincias rige el toque de queda?

La medida restrictiva se aplicará del 3 al 18 de mayo en nueve provincias:

Guayas

Manabí

Santa Elena

Los Ríos

El Oro

Pichincha

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

Y los cantones:

La Maná (Cotopaxi)

Las Naves (Bolívar)

Echeandía (Bolívar)

La Troncal (Cañar)

¿Qué pasa si se incumple el toque de queda?

El incumplimiento de esta medida puede derivar en sanciones penales. Según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), desobedecer una disposición legítima de autoridad competente constituye un delito.

Por lo que las personas que incumplan el toque de queda podrán ser aprehendidas y llevadas ante una autoridad. En ese caso, los infractores podrían enfrentar sanciones de uno a tres años de cárcel.

Además, si una persona intenta evadir los controles o se resiste a las disposiciones de las autoridades durante el toque de queda, los agentes podrán intervenir para neutralizar la situación.