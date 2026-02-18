Facultad de Medicina de la UCE denuncia que notas de estudiantes fueron alteradas

Denuncian que 19 estudiantes de la Facultad de Medicina aprobaron materias de manera irregular.

La Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador (UCE) denuncia que 19 estudiantes aprobaron materias tras alteraciones irregulares de sus notas en el sistema informático.

El 16 de febrero de 2026 el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas conoció las irregularidades relacionadas con las alteraciones en notas de suspensión de 19 estudiantes, quienes aprobaron tras un cambio no reconocido por los docentes respectivos.

Las notas fueron cambiadas entre el 21 y 22 de octubre de 2025 con el usuario prquishpe, perteneciente a Patricio Quishpe, director de la carrera de Medicina.

Quishpe negó que él haya alterado esas notas y recalcó que su cuenta estaba bloqueada y "no contaba con los permisos, el sistema me tenía totalmente deshabilitado, la Vicerrectora académica me retiró los roles de Director y fueron entregados al Decano de Medicina, el doctor Juan Emilio Campo".

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía como presunto delito de fraude informático y la investigación previa arrancará este miércoles 18 de febrero de 2026.

De acuerdo con Tamara León, subdecana de la Facultad de Medicina, antes de este hecho ya recibió presiones "de una autoridad directa que me llamó para que suba notas a una estudiante".

León reveló que presentó las denuncias respectivas ante el Consejo de Educación Superior (CES) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), e incluso ante las autoridades de la Universidad Central.

"Hice las respectivas denuncias a las autoridades de esta universidad sin encontrar respuestas ni de la señora vicerrectora, ni de otras autoridades más", lamentó la funcionaria.

Paralelamente, León denunció que en la Universidad existe una red de corrupción, e incluso conoce el caso de una estudiante a la que le pidieron 400 dólares para cambiar sus notas.