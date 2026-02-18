Quito: rescatan a cachorros abandonados en un costal en un parque y sancionan a tutores

Dos cachorros abandonados en un costal fueron rescatados por la UBA.

Dos cachorros similares a Husky fueron rescatados por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) luego de ser abandonados en un costal en un parque del sur de Quito. Los tutores fueron sancionados, según informó la entidad este 17 de febrero de 2025.

Tras la difusión del video en el que se observa a una mujer golpeando y encerrando a dos cachorros en un costal, para luego abandonarlos en un parque, la UBA intervino en su domicilio para aplicar sanciones.

Los inspectores de la UBA acudieron a la vivienda ubicada en San Bartolo, donde hallaron a dos perros de raza similar, identificados como Toby y Gorda, padres de los cachorros abandonados.

Estos perros no estaban esterilizados y no contaban con su carnet de vacunación. Además, según UBA, los peluditos estaban en un área con condiciones inadecuadas de higiene.

Loa animales tenían un comportamiento poco sociable, "lo que evidenciaba escasa interacción y paseos limitados". Allí una mujer admitió haber abandonado a los cachorros porque ya no podía mantenerlos.

La mujer podría enfrentar una multa de 4 820 dólares por el abandono de los animales, lo que equivale a 10 Salarios Básicos Unificados (SBU). De acuerdo con la Ordenanza Municipal, se trata de una infracción muy grave.

Mientras que UBA levantó un informe por tres infracciones contra el tutor de los peluditos. Entre ellas no esterilizarlos y mantenerlos en un entorno inadecuado.

Los cachorros fueron rescatados y serán esterilizados al cumplir los cuatro meses de edad. Ahora viven en un hogar responsable y fueron llamados Monchis y Kira.