Fuerte lluvia inundó sectores de Cuenca; una quebrada se desbordó en Ucubamba

Un fuerte aguacero soportó la ciudad de Cuenca la tarde de este lunes 26, que provocó inundaciones en diferentes sectores.

Los bomberos de la ciudad y equipos municipales de atención se desplegaron en varios puntos para atender las llamadas ciudadanas; como en Ucubamba, donde una quebrada se desbordó y el agua se tomó las vías e ingresó a las viviendas.

También en el Mercado 10 de Agosto el agua ingresó hasta las instalaciones y los dueños de locales tuvieron que usar escobas y baldes para sacar el agua acumulada.

A través de las cámaras de videovigilancia del sistema ECU 911, se visualizó inundación de uno de los carriles en la autopista Cuenca–Azogues, a la altura del sector Mall del Río.

La circulación vehicular en la zona se vio afecta producto del intenso temporal. Personal municipal se desplegó para brindar apoyo y control para garantizar la seguridad vial y prevenir incidentes de tránsito.