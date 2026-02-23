¿Cómo funcionarían las horas extras según acuerdo para cambiar la jornada de trabajo?

El Ministerio de Trabajo planteó un nuevo acuerdo ministerial que busca flexibilizar la jornada laboral

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, explicó los alcances del acuerdo ministerial que busca introducir un nuevo esquema de jornada de trabajo en Ecuador

La pasado 20 de febrero se filtró un documento, que establece reglas para la aplicación de horarios especiales y una nueva forma de pagar las horas extras.

El funcionario señaló que la normativa aún no entra en vigencia, ya que primero debe cumplir varios pasos administrativos.

Según indicó el titular de esa Cartera de Estado, el texto definitivo ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para su análisis, previo a su eventual publicación en el Registro Oficial.

¿Qué plantea el acuerdo ministerial?

La propuesta plantea la creación de una jornada especial, que mantendría las 40 horas laborales semanales, es decir ocho horas diarias, pero con la posibilidad de añadir hasta dos horas extras por día.

Estas horas adicionales podrían compensarse con pago económico o con tiempo de descanso. Como ejemplo, Burbano explicó que un trabajador podría laborar hasta 10 horas diarias durante cuatro días y disponer de tres días consecutivos de descanso.

También mencionó que el esquema permitiría acuerdos entre empleador y empleado para ajustar horarios por necesidades personales, sin que se descuente tiempo de vacaciones.

“Se eliminaría el cargo a vacaciones. Es decir si quiero trabajar hasta 10 horas diarias durante 4 días, puedo tener tres días de descanso”, detalló Burbano.

“Lo que damos es una nueva opción, de que esas horas extras sean compensadas con tiempo libre”, añadió el funcionario durante una entrevista en Teleamazonas, este lunes 23 de febrero de 2026.

Burbano enfatizó que cualquier modificación de horarios deberá contar con la aprobación del Ministerio de Trabajo. En caso de no existir una respuesta en un plazo de 10 días, se aplicaría la figura de silencio administrativo positivo.

Sobre las críticas de algunos gremios, que consideran que la medida podría precarizar el empleo, Burbano sostuvo que ocurre lo contrario. “Es un beneficio para los trabajadores, no para el empleador. Se pretende generar empleo sin afectar los derechos de los trabajadores”, afirmó.

El Ministro anunció que esta última semana de febrero mantendrá reuniones con sindicatos y empresarios para recoger observaciones antes de presentar la versión final.