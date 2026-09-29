El 'poliperro' Max tendrá un monumento en su honor en Quito

Max, uno de los perros comunitarios más conocidos de Quito y recordado como el “presidente vitalicio” de los Poliperros, tendrá un monumento en la capital.

La obra será develada este domingo 4 de octubre de 2026, a las 10:00, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de los Animales.

El monumento estará ubicado en la denominada esquina de las universidades, en la avenida Isabel la Católica y Alfredo Mena, cerca de uno de los accesos a la Escuela Politécnica Nacional (EPN).

Precisamente en este sector era habitual encontrar a Max, también conocido como “Grandote” o “Toby”, quien durante más de 15 años formó parte de la vida cotidiana de estudiantes, profesores, trabajadores y vecinos.

¿Quién era Max, el perro de la Politécnica?

Max era un perro comunitario que se convirtió en uno de los animales más reconocidos de la EPN y de sectores cercanos como La Floresta, La Mariscal y La Vicentina.

Durante años recibió alimentación, atención veterinaria y otros cuidados del Club de Bienestar Animal de la Escuela Politécnica Nacional, Poliperros, con el apoyo de integrantes de la comunidad universitaria.

Max murió el 6 de abril de 2026. Su muerte generó mensajes y muestras de afecto de personas que lo conocieron durante sus años alrededor del campus.

Ahora su figura quedará plasmada en un monumento que, según sus impulsores, también busca representar a los animales comunitarios que habitan los barrios y espacios públicos de Quito.

Habrá una bendición de animales este 4 de octubre

Durante la develación del monumento también se realizará una bendición de animales. Las personas podrán acudir con sus mascotas para participar en la actividad.

El homenaje coincide con el Día Mundial de los Animales, que se conmemora cada 4 de octubre.

La experiencia alrededor del cuidado de Max también llevó a Poliperros a elaborar un manual para el manejo responsable de perros comunitarios, que fue entregado al Municipio de Quito con el objetivo de trasladar este modelo de cuidado colectivo a otros sectores de la ciudad.