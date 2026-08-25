Geovanny Romero salió de casa para retirar un celular y desapareció en el sur de Quito.

Geovanny Santiago Romero Fernández. de 36 años, lleva desaparecido desde el pasado 17 de agosto de 2026 en Quito.

El punto último donde se registró su presencia fue en el sector de Chilibulo, en el sur de la capital.

Desde ese momento, su familia no tiene noticias de su paradero.

En conversación con Teleamazonas.com, su hermano Christian Romero confirmó que han transcurrido nueve días sin saber nada de él.

Geovanny Romero salió de casa para retirar un celular y desapareció en el sur de Quito.

Víctima de la delincuencia y una condición médica

La preocupación de sus allegados aumenta debido a que Geovanny fue víctima de un hecho delictivo tiempo atrás.

Tras sufrir un ataque, permaneció 12 días en coma en una casa de salud.

Geovanny Romero salió de casa para retirar un celular y desapareció en el sur de Quito.

A raíz de esta agresión, Romero quedó con una fractura en las bóvedas del cráneo y padece un traumatismo intracraneal grave.

"Esto nos tiene consternados porque por su condición él necesita tomar medicación constante " Christian Romero, hermoano de Geovanny

Además, la familia gestionaba los preparativos para una cirugía con la que buscaban reconstruir parte de su cráneo.

Geovanny Romero salió de casa para retirar un celular y desapareció en el sur de Quito.

¿Cómo vestía?

Al momento de su desaparición, Geovanny Romero vestía:

Chompa: Térmica, de color amarillo con plomo.

Térmica, de color amarillo con plomo. Camiseta: Bividí negro.

Bividí negro. Pantalón: Jean azul.

Jean azul. Calzado: Zapatillas azules.

Zapatillas azules. Accesorios: Gorra azul.

Geovanny Romero salió de casa para retirar un celular y desapareció en el sur de Quito.

¿Dónde comunicarse?

La familia solicita el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para dar con su paradero.

Cualquier dato o información que permita rastrear su ubicación puede reportarse a la línea de emergencias 1-800-DELITO (335486) o al 911.