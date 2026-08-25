Odalys Mosquera, de 15 años, desapareció en La Armenia, en Quito.

La Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior reportaron la desaparición de la menor Odalys Anahí Mosquera Correa, de 15 años de edad.

Fue vista por última vez este lunes 24 de agosto de 2026 en Quito.

De acuerdo con la ficha oficial emitida por las autoridades, la adolescente desapareció en el sector de La Armenia, ubicado en el Valle de los Chillos, al suroriente de la capital.

Rasgos físicos para su identificación

Según la plataforma oficial del Programa de Personas Desaparecidas, Odalys nació el 25 de marzo de 2011.

Para facilitar su reconocimiento, las autoridades compartieron sus características físicas:

Estatura: 1,51 metros.

1,51 metros. Peso: 150 libras.

150 libras. Color de ojos: Verdes.

Verdes. Color de cabello: Negro.

Odalys Mosquera, de 15 años, desapareció en La Armenia, en Quito. Foto: Programa de personas desaparecidas del Ministerio de Gobierno

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