IESS investiga presunta mala praxis en bebé en el Hospital de Los Ceibos, en Guayaquil
El IESS denunció presunta mala praxis médica con un bebé recién nacido en un hospital de Guayaquil. El caso será enviado a Fiscalía.
Un bebé prematuro trasladado a la unidad de cuidados intensivos habría sido víctima de mala praxis.
26 ago 2025 - 16:44
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció este martes 26 de agosto de 2025 una investigación por presunta mala praxis en el Hospital de Los Ceibos, en el norte de Guayaquil.
La alerta de un recién nacido prematuro que fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Ucin) motivo la investigación en esa casa de salud.
El IESS informó, a través de un comunicado, que los profesionales de salud implicados en el caso "fueron separados de sus funciones".
Además, el IESS añadió que el caso será denunciado en Fiscalía para que se inicie una investigación penal. "Brindaremos todas las facilidades y el acompañamiento a la familia", concluyó el comunicado del Instituto.
El IESS no dio más detalles del caso o el estado de salud del recién nacido.
