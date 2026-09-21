IESS implementa teletriaje y telemedicina en hospitales: ¿En qué consiste?

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) puso en marcha, desde agosto de 2026, un sistema de teletriaje y telemedicina en sus hospitales.

El objetivo de este mecanismo es "descongestionar las áreas de emergencia y optimizar la atención de los pacientes", señaló el IESS.

La estrategia responde, entre otros factores, al elevado número de personas que acuden a hospitales de especialidades por dolencias que pueden ser atendidas en otros niveles de atención.

Un ejemplo se registra en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga (HJCA), donde hasta julio de 2026 se atendió a más de 9 000 pacientes por "males o dolencias que no ameritaban ir a un hospital de especialidades".

En el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), en cambio, se contabilizaron 218 865 citas de segundo nivel y 28 448 de primer nivel.

¿Cómo funciona el teletriaje?

El proceso comienza cuando el paciente llega de manera presencial al área de Emergencia. Allí se verifica su cobertura, se toman sus signos vitales y se determina la complejidad de su condición.

Cuando se trata de una dolencia no compleja y el paciente es un adulto de entre 20 y 50 años, se le ofrece la posibilidad de acceder a una teleconsulta.

Si durante la atención remota, el médico determina que es necesaria una valoración presencial, el paciente puede retornar al flujo tradicional de atención.

Además, al finalizar la teleconsulta, el usuario recibe su receta médica y puede retirar los medicamentos en la farmacia del mismo hospital.

“Si tienes síntomas leves puedes elegir la atención por telemedicina y, con una evaluación médica, conocer si necesitas atención presencial”, señaló el IESS.

El sistema ya tuvo una fase piloto mediante la interconexión entre el HCAM y el Hospital Quito Sur. Desde junio, más de 500 personas fueron atendidas mediante esta modalidad, según el IESS.

Tras esos resultados, la estrategia se implementa formalmente en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo, José Carrasco Arteaga y Los Ceibos. El IESS anunció que próximamente el servicio también llegará a Portoviejo.