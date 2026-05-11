10 000 becas para aprender ruso en Ecuador; requisitos y cómo inscribirse al curso virtual

Los ecuatorianos pueden acceder a un programa en línea para aprender ruso de forma gratuita

La Embajada del Ecuador en Rusia anunció nuevamente la apertura de un programa de 10 000 becas para aprender de forma gratuita el idioma ruso.

La iniciativa continuará vigente durante 2026 luego que se renovó el convenio con la empresa educativa rusa DS Corporate, que ofrece capacitación virtual en los niveles A1 y A2 del idioma ruso.

Según informó la Embajada, el programa permite a los participantes estudiar de manera flexible, las 24 horas del día y los siete días de la semana, desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Según la institución diplomática, cerca de 4 950 ecuatorianos ya se han beneficiado de esta propuesta educativa, que busca ampliar las oportunidades de formación académica y profesional.

Los estudiantes que completen los distintos módulos recibirán un certificado oficial emitido por la institución que oferta el curso.

Estos son los requisitos:

Ser ecuatoriano.

Contar con conocimientos de telemática , ya que los cursos son impartidos en línea.

, ya que los cursos son impartidos en línea. Completar un formulario en línea

¿Cómo inscribirse?

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de marzo de 2027 y los interesados pueden registrarse a través de la plataforma oficial de becas https://stausenescyt.gob.ec/oferta-de-becas-ruso