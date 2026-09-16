La inteligencia artificial podría ampliar la brecha laboral entre hombres y mujeres

La inteligencia artificial podría ampliar las brechas laborales de género, especialmente en empleos de oficina y en áreas tecnológicas donde la participación femenina sigue siendo menor.

El avance de la inteligencia artificial podría aumentar las desigualdades de género en el empleo, según una advertencia del Foro Económico Mundial y LinkedIn presentada este 16 de septiembre de 2026.

Los empleos más expuestos

Saadia Zahidi, integrante del comité ejecutivo del Foro Económico Mundial, explicó que varios de los puestos que están siendo transformados por la IA son trabajos de oficina calificados en los que existe una alta concentración de mujeres.

Según Zahidi, estos empleos han representado durante décadas una fuente importante de ingresos para las mujeres, pero ahora enfrentan cambios acelerados por la automatización y las nuevas herramientas de inteligencia artificial.

Solo una de cada cinco plazas en ingeniería de IA es ocupada por mujeres

La brecha también aparece dentro de las propias empresas tecnológicas. Sue Duke, ejecutiva de LinkedIn, señaló que las mujeres ocupan solo uno de cada cinco puestos en ingeniería de inteligencia artificial.

El informe advierte que, si no aumenta la participación femenina en ciencia, tecnología y nuevos empleos relacionados con IA, una parte importante de las oportunidades económicas generadas por esta transformación podría concentrarse principalmente en los hombres.

Según el Foro Económico Mundial, la participación de las mujeres en puestos de alta dirección pasó del 26,7% en 2015 al 29,6% en 2026. Sin embargo, su presencia en la fuerza laboral general se ha mantenido mucho más alta y estable, al pasar del 39,9% al 41,8% en el mismo período, lo que evidencia que todavía existe una brecha importante para acceder a cargos de liderazgo.

La participación de las mujeres en puestos de alta dirección subió del 26,7% en 2015 al 29,6% en 2026, mientras su presencia en la fuerza laboral general se mantiene cerca del 42%. Foro Económico Mundial.

Piden más formación para mujeres

Los expertos consideran clave que gobiernos y empresas inviertan desde etapas tempranas en capacitación y acceso de mujeres a áreas científicas y tecnológicas, además de acompañarlas durante su desarrollo profesional.

El Foro Económico Mundial también señala que, aunque las brechas de género se han reducido a escala global durante los últimos 20 años, ese avance se ha desacelerado desde 2016.