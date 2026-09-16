El Atlético de Madrid golea 4-0 a Osasuna en LaLiga

El defensa español del Atlético de Madrid, Robin Le Normand (n.º 24, izq.), celebra el tercer gol de su equipo con su compañero, Koke (n.º 6), durante el partido de la liga española.

El Atlético de Madrid goleó 4-0 a Osasuna en su estadio Metropolitano este miércoles en la sexta fecha de LaLiga, antes de enfrentarse el próximo fin de semana al Real Madrid en el campeonato español.

Los rojiblancos se impusieron con un gol de Jonathan David (24'), que también asistió al surcorean Lee Kang-In en el 2-0 (54'), mientras que Robin Le Normand hizo el 3-0 (63') de disparo cruzado y Alex Baena cerró la cuenta (82').

Jonathan David fue una de las principales referencias en el ataque rojiblanco, ante la ausencia de Julián Álvarez, que sigue reponiéndose de una contractura.

El delantero argentino, que ya no estuvo en la victoria sobre la Real Sociedad (3-0) el domingo, confía en estar disponible para el derbi contra los merengues.

"Tiene especial ilusión por jugarlo y va a hacer todo lo posible para estar", dijo el director de Fútbol Profesional del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, a Movistar+, antes del encuentro.

El Atlético se impuso con autoridad ante un Osasuna, que sólo en la segunda parte trató de dar un paso adelante con el marcador en contra.

Los rojiblancos llevaron el peso del partido en el primer tiempo y tras varios avisos, Alejandro Grimaldo puso un balón en el área que remató David, el portero Aitor Fernández rechazó, pero el balón le fue de nuevo al canadiense para hacer el 1-0 (24).

Osasuna, encerrado en su campo, intentó hacer daño en escasos contraataques en la primera parte, antes de presionar un poco más arriba a la vuelta del descanso.

El cambio de táctica sirvió para que el Atlético encontrara más oportunidades al contraataque como el que terminó con una asistencia de David a Lee kang-In para hacer el 2-0 de disparo cruzado (54').

Canadiense y surcoreano fueron los que más oportunidades tuvieron, pero se encontraron con la buena actuación del portero osasunista Aitor Fernández, que evitó una derrota aún mayor.

El Atlético terminó de cerrar el encuentro con otro disparo cruzado de Le Normand (63') aprovechando un rechace tras un saque de esquina y el tanto de Baena corriendo al espacio (82').

La victoria permite a los rojiblancos auparse provisionalmente al tercer puesto de la clasificación liguera a dos puntos de Real Madrid -3-2 al Elche el martes- y Barcelona, que juega este martes con el Racing de Santander.

Por detrás del Atlético, empatado a puntos con los rojiblancos, se colocó el Sevilla tras imponerse 1-0 en el campo del Deportivo de La Coruña con un gol de Miguel Sierra (52').