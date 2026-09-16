Lo que reveló el exámen externo preliminar de alias 'Gato Jeremy' tras su asesinato en Quito

Alias 'Gato Jeremy' fue hallado sin vida este lunes 14 de septiembre de 2026, junto a otra persona, en Papallacata, en Quito.

Agentes de Criminalística y de la Dinased investigan el hallazgo de dos cuerpos sin vida entre los matorralales de la autopista E20, en la vía a Papallacta, sector de Pifo, al oriente de Quito.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Jeremy Alfredo Jácome Buñay, alias 'Gato Jeremy', y Kevin Ariel Morales Mosquera.

Según el reporte preliminar de la Policía científica a la que tuvo acceso Teleamazonas.com, un habitante del sector descubrió los cadáveres la mañana del lunes 14 de septiembre de 2026.

Alias 'Gato Jeremy', fue identificado por las autoridades como el sobrino de 'Colón Pico'. Policía Nacional

Lo que reveló el exámen externo preliminar

De acuerdo con el examen externo preliminar realizado en la escena, ambos hombres presentaban impactos de proyecto de arma de fuego en la cabeza.

Además, sus muñecas estaban sujetas con amarras plásticas de color negro, de acuerdo con el informe.

El cuerpo de alias 'Gato Jeremy' registró tres heridas de bala: una en la región frontal izquierda, otra en la región occipital (nuca) y una más en el pecho.

Respecto a Kevin Morales, tenía dos disparos: uno en la región frontal derecha y otro en el antebrazo derecho.

Según el reporte de la Policía científicia, alias 'Gato Jeremy' y el otro cuerpo encontrado en Papallacta, presentaban disapros. Pexels

Otros elementos

En el sitio, los peritos recolectaron muestras genéticas de las amarras plásticas y otras prendas como indicios para las investigaciones.

Las autoridades confirmaron que en el tramo de la vía donde abandonaron los cuerpos no existen cámaras de videovigilancia.

Asimsimo, se conoce que la Dinased rastrea la ruta de los vehículos que transitaron por la zona durante la madrugada.