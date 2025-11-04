Oportunidad laboral para enfermeros ecuatorianos en Italia; pasos y requisitos a seguir

El Ministerio del Trabajo informó que está habilitada una oportunidad laboral en Italia para enfermeros ecuatorianos que deseen trabajar en ese país. Según la cartera de Estado uno de los principales requisitos para postular es tener al menos diez años de experiencia en enfermería.

Los interesados en aplicar a esta oportunidad deben poseer el título de Licenciatura en Enfermería y contar con conocimiento en italiano B1. Las postulaciones estarán vigentes hasta el 9 de noviembre.

Las personas interesadas en beneficiarse deben ingresar a la plataforma Encuentra Empleo con sus credenciales de uso personal, encuentraempleo.trabajo.gob.ec, y aplicar en ofertas Migración Circular.

Según la convocatoria, el postulante debe ser un profesional con precisión en la ejecución de las actividades, en la gestión de los protocolos y en la gestión de las prioridades asistenciales, incluso situaciones complejas.

También se solicita tener un enfoque empático hacia los pacientes y ser capaz de crear una relación de confianza con ellos, y, ser flexible para responder a los cambios y necesidades de un ambiente sanitario en constante evolución.