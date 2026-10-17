José Chalco es el nuevo rector de la Universidad del Azuay

El abogado José Chalco Salgo asumirá su cargo como rector de la Universidad del Azuay en enero de 2027.

José Chalco Salgado fue elegido como el nuevo rector de la Universidad del Azuay (UDA) tras obtener el 52,22% de los votos ponderados en las elecciones realizadas el viernes 16 de octubre de 2026.

Asumirá sus funciones en enero de 2027 y se extenderá hasta 2032.

Chalco encabezó la Lista 1 junto a Genoveva Malo Toral, que ocupará el cargo de vicerrectora académica, y Raffaella Ansaloni, como vicerrectora de Investigaciones. La Lista 2 estaba liderada por Sebastián López.

El plan de trabajo de la lista ganadora, titulado “La Universidad que queremos ser”, se fundamenta en seis ejes de acción.

Entre sus principales objetivos destacan el fortalecimiento de la vida y el cuidado universitario, la adaptación a los futuros tecnológicos y un fuerte compromiso con la sostenibilidad, donde planean reducir la huella ambiental y mejorar la eficiencia energética de la institución.

¿Quién es José Chalco?

José Francisco Chalco Salgado es abogado, magíster en Derecho Constitucional y Ph.D. en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.

A nivel nacional, es un reconocido constitucionalista y analista jurídico que cuenta con importantes publicaciones académicas, como el libro "Hiperpresidencialismo a la ecuatoriana".

Su vida profesional ha estado profundamente ligada a la docencia universitaria y la investigación, destacándose previamente dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Azuay, casa de estudios que ahora pasará a liderar desde su máximo cargo.