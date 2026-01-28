Ecuador presenta programa nacional para incorporar enfoque de género en la transparencia climática

La estrategia se presentó en Quito y busca integrar la política de genero en la estrategia climática.

El Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) presentó el Programa de Participación y Construcción de Capacidades para la Transparencia Climática en el Ecuador, una iniciativa que busca integrar de manera transversal el enfoque de género en la política climática y fortalecer los procesos de rendición de cuentas frente al cambio climático.

Según la información oficial, el programa se ejecutará hasta 2029 y prevé la capacitación de alrededor de 1.000 actores a escala nacional, entre funcionarios públicos, representantes de gobiernos locales, academia y otros actores vinculados a la gestión climática. La propuesta se desarrolla en el marco de un convenio de cooperación técnica con la Universidad del Azuay (UDA).

El objetivo del programa es articular a instituciones públicas, académicas y territoriales en las distintas etapas de la planificación y ejecución de acciones climáticas, con énfasis en la toma de decisiones basada en evidencia y en el fortalecimiento del Registro Nacional de Cambio Climático.

La presentación de la iniciativa reunió a más de 475 participantes, entre estudiantes, investigadores, autoridades locales y funcionarios del MAE. Durante la jornada se expusieron los lineamientos del programa, que incluyen estándares pedagógicos diferenciados y la aplicación de enfoques de género, interculturalidad e intergeneracionalidad, adaptados a los distintos perfiles de los participantes.

El programa es liderado por el MAE, con acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ejecución de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

La iniciativa se enmarca en los compromisos del país en materia de transparencia climática y reporte de acciones frente al cambio climático, asumidos en espacios internacionales, y apunta a fortalecer las capacidades técnicas necesarias para su cumplimiento.