Ley contra el cáncer: claves de la norma aprobada por la Asamblea en Ecuador

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la normativa la noche del miércoles 4 de febrero del 2026.

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó por unanimidad la noche del miércoles 4 de febrero del 2025 la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer, una normativa que busca fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad en el país, además de garantizar financiamiento y ampliar los derechos de los pacientes.

La ley crea nuevas instancias de coordinación, refuerza el papel de SOLCA y establece mecanismos para ordenar la atención oncológica a nivel nacional.

La norma consolida una Red Nacional Especializada de Atención Integral Oncológica, integrada por establecimientos públicos, privados y unidades notificadoras, que deberán coordinar la atención de los pacientes.

También se crea el Comité Nacional de Atención al Cáncer, un órgano asesor presidido por la autoridad sanitaria, con participación de ministerios, entidades de seguridad social, universidades, organizaciones de pacientes y representantes del sector privado.

Este comité estará a cargo de articular políticas, programas y estrategias para enfrentar la enfermedad.

Más derechos para los pacientes y cuidadores

La ley amplía las garantías para las personas con cáncer, entre ellas:

Acceso a tratamientos adecuados, incluso en casos complejos o poco comunes.

Plazos máximos para la entrega de medicamentos.

Estabilidad laboral reforzada tras el alta médica.

Protección para familiares y cuidadores.

Prioridad para niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Además, se impulsa una ruta rápida de diagnóstico para reducir los tiempos entre la sospecha y la confirmación de la enfermedad.

¿Cómo se financiará el sistema?

Uno de los puntos centrales de la normativa es el financiamiento. En ese punto, la Lay se sustenta en la contribución del 0,5% sobre las operaciones de crédito del sistema financiero privado, prevista en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

Según los informes técnicos, la implementación costará en promedio 117 millones de dólares al año, una cifra cercana a lo que se recauda con este mecanismo.

La Comisión de Salud concluyó que el proyecto cumple con los criterios de sostenibilidad fiscal exigidos por la Constitución.

En el texto también se reconoce formalmente a la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) como un actor clave del sistema oncológico nacional.

La institución tendrá representación en el Comité Nacional y se garantiza que los recursos destinados a su labor se orienten principalmente a la atención directa de pacientes.

Un registro nacional obligatorio

La normativa fortalece el Registro Nacional de Cáncer, que deberá recopilar información de hospitales y clínicas públicas y privadas.

Este sistema permitirá planificar políticas públicas, detectar brechas territoriales y evaluar la cobertura de los servicios oncológicos, con estándares de confidencialidad y protección de datos.

En esa misma línea, la ley prioriza la prevención desde el primer nivel de atención, con énfasis en programas de tamizaje, brigadas médicas en zonas rurales, protocolos nacionales de detección precoz y la creación de unidades especializadas para diagnóstico temprano.

También promueve la capacitación del personal de salud y la actualización de tecnologías médicas.