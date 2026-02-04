Los nuevos casos de cáncer en el mundo subirían a 22,6 millones para 2030, según la OMS

Un lazo morado sostenido por una mano simboliza la lucha contra el cáncer, en el marco del Día Mundial contra esta enfermedad.

Los casos nuevos de cáncer en el mundo alcanzaron los 20 millones en 2025 y se estima que para 2030 esta cifra ascienda a 22,6 millones, según datos del Global Cancer Observatory (GCO), elaborados por la OMS.

Entre 2025 y 2030, la incidencia del cáncer aumentará un 13 %, de acuerdo con las estimaciones del GCO, difundidas en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero.

El cáncer es una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en el mundo. Su aumento está asociado al crecimiento poblacional, el envejecimiento, la exposición a factores de riesgo como tabaco, alcohol, contaminación, obesidad o sedentarismo, y a los avances en detección precoz.

De los 20 millones de casos registrados en 2025, 10,2 millones se diagnosticaron en hombres y 9,8 millones en mujeres. Para 2030, se prevén 11,6 millones de casos en hombres y 11 millones en mujeres.

Los cánceres más frecuentes a nivel mundial, según datos de 2022 y excluyendo tumores cutáneos no melanoma, fueron el cáncer de pulmón, seguido por los de mama, colorrectal y próstata.

Por regiones, las proyecciones para 2030 señalan 11,8 millones de casos en Asia; 4,48 millones en Europa; 2,38 millones en América del Norte; 1,77 millones en Latinoamérica y el Caribe; 1,49 millones en África; y 241.000 en Oceanía. Incidencia en jóvenes

En los últimos años existe preocupación por el aumento del cáncer en adultos jóvenes, entre 20 y 39 años.

Según datos de GLOBOCAN, en 2022 se diagnosticaron más de 1,2 millones de nuevos casos en ese grupo etario.

El cáncer de mama representó el 20 % de los diagnósticos, seguido del cáncer de tiroides (18,6 %), cérvix (8,6 %) y colorrectal (4,7 %).

A nivel mundial, el cáncer provocó 10,3 millones de muertes en 2025, según datos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

En 2030, los fallecimientos por esta enfermedad llegarían a 11,8 millones, con 6,58 millones en hombres y 5,26 millones en mujeres.

En el grupo de adultos jóvenes, se registraron 361 000 muertes en 2025 y se prevé que en 2030 la cifra alcance 362 000.

Los tumores más mortales fueron el cáncer de pulmón (18,8 %), el colorrectal (9,3 %), el hepático (7,8 %) y el cáncer de mama (6,9 %).

Según la OMS, alrededor de un tercio de muertes por cáncer están relacionadas con factores prevenibles, como el tabaco, infecciones, alcohol, sedentarismo y dietas inadecuadas.